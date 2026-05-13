Weil sich die Arbeiten an der Kita St. Pius verzögern, bleibt ein Kind länger in einer privaten Einrichtung als geplant. Die Eltern wollen das Geld dafür von der Stadt.

Das Alltagsmanagement kann für Familien mit kleinen Kindern eine große Herausforderung sein. Die sichere Betreuung der Kleinen ist da ein wichtiger Baustein für berufstätige Eltern. Da kommt es natürlich nicht zupass, wenn die auserkorene Kita in einem Brief mitteilt, dass die Aufnahme des Kindes erst einen Monat später möglich sei. So ist es im vergangenen Jahr einer Neustadter Familie gegangen. Konkret führten Verzögerungen beim Neubau der Kita St. Pius auf der Hambacher Höhe dazu, dass das Kind erst später kommen konnte. Die Eltern ließen es dann länger in einer privaten Einrichtung, wo es bis dahin schon betreut wurde. Die Kosten dafür wollten sie aber von der Stadt Neustadt wiederhaben, da es ja einen Betreuungsanspruch gebe, wie sie argumentierten. Die Stadt lehnte das ab, weswegen die Eltern vor den Stadtrechtsausschuss zogen.

Konkret ging es um 1052 Euro an Gebühren für die Kita. Die tatsächlichen Kosten seien sogar noch höher, berichtete der Vater bei der Sitzung Ende April, da die Eingewöhnung in die Kita noch einmal zwei Wochen später erst habe beginnen können.

Die Vorsitzende des Stadtrechtsausschusses, Karin Krause-Ivanov, interessierte zunächst, warum sich die Eltern nicht bei der Stadt gemeldet hatten, als sie von der Verzögerung erfuhren. Das hatte die Stadt in der Ablehnung der Kostenübernahme auch angeführt. Die Mutter antwortete, die Stadt hätte keine passende Lösung anbieten können. Denn ihrem damals noch keine zwei Jahre alten Kind sei es nicht zuzumuten gewesen, für wenige Wochen eine andere Kita zu besuchen. Es hätte dann innerhalb kurzer Zeit zwei Eingewöhnungen absolvieren müssen, was für ein Kind ja emotional anstrengend sei.

Stadt hätte Kita-Platz gehabt

Nastasja Datzer, die Abteilungsleiterin Kinderbetreuung, entgegnete, dass die Stadt bei Anfrage eine Kita hätte anbieten können, die das Kind bis zum Schuleintritt hätte besuchen können. Für die Eltern wäre das aber keine Option gewesen. Sie hätten sich bewusst für St. Pius entschieden, weil dort das pädagogische Konzept überzeuge und das ältere Geschwisterkind schon dort sei, sagte der Vater. Die Kinder in unterschiedliche Kitas zu bringen, sei auch wegen der unterschiedlichen Schließtage für berufstätige Eltern schwierig und nicht zumutbar, ergänzte die Mutter. Datzer sagte, dass der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nicht das Recht auf die Wunsch-Kita beinhalte.

Krause-Ivanov wies darauf hin, dass ein Leistungserbringer auch davon wissen müsse, dass er eine Leistung erbringen solle. Das stehe im Sozialgesetzbuch VIII so auch drin. Das hätten die Eltern versäumt. Die wiederum sagten, sie seien davon ausgegangen, dass die Stadt wegen der Verzögerungen beim Bau davon wisse. Datzer erwiderte, dass die Verwaltung von der Verzögerung natürlich gewusst habe, Anmeldelisten habe sie jedoch nicht gehabt, Träger der Kita sei ja die katholische Kirche.

Anspruch auf Erstattung im Gesetz geregelt

Die Vorsitzende des Rechtsausschusses wollte dann noch wissen, welche Gebühren bei der Betreuung des Kindes in St. Pius angefallen wäre. Das sei einkommensabhängig und müsse erst berechnet werden, erklärte Datzer. Die Eltern beantragten dann die Erstattung der Kosten in Höhe von 1052 Euro, abzüglich der Kosten, die für die Betreuung in St. Pius angefallen wären.

Dem folgte der Stadtrechtsausschuss in seiner Entscheidung aber nicht, die den Eltern in der vergangenen Woche zugestellt wurde. Der Antrag des Paars wurde zurückgewiesen. Als Begründung teilte die Rechtsabteilung der Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz sich nicht auf einen Wunschplatz der Eltern beziehe und voraussetze, dass der Bedarf rechtzeitig bekanntgemacht wird. Bei rechtzeitiger Mitteilung, die von den Eltern aber gar nicht in Betracht gezogen worden sei, hätte ein Platz bis zur Einschulung zur Verfügung gestanden. Die im Achten Sozialgesetzbuch geregelten Voraussetzungen für einen Anspruch auf Erstattung der Betreuungskosten träfen nicht zu.