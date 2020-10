Das Land Rheinland-Pfalz sieht in seinen Rechtsvorschriften auch weiterhin nicht vor, dass Kita-Bauten an Generalunternehmen vergeben werden dürfen. Das hat am Mittwoch die Pressestelle des Bildungsministeriums aufgrund einer RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Von einer Lockerung hatte sich die Stadt versprochen, schneller bei der Erweiterung und dem Neubau von Kindertagesstätten voranzukommen, ohne auf Zuschüsse verzichten zu müssen. Nach wie vor habe die Fachlosvergabe Vorrang, heißt es aus Mainz. Damit wird schon seit Jahren das Ziel verfolgt, den Mittelstand zu stärken. Allerdings haben Kommunen wie Neustadt doch noch eine kleine Chance: Denn laut Land kann dann eine Ausnahme gemacht werden, wenn es „besondere wirtschaftliche oder technische Gründe“ gibt, die für ein Generalunternehmen sprächen. Diese besonderen Gründe müssten nachvollziehbar dargestellt werden. Der Stadt zufolge muss mit einem Generalunternehmen zwar länger geplant werden, dafür aber sei die Bauzeit meist kürzer. Ein echter Vorteil sei der Festpreis.

