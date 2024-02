Wer sein Kind in einer städtischen Kita anmelden will, kann dies seit Ende 2022 nur auf digitalem Weg. Die freien Träger schließen sich diesem Verfahren nun an.

Bereits ab Donnerstag, 15. Februar, ist nach Angaben der Stadt eine Vormerkung für alle Kindertagesstätten nur noch online möglich. Anmeldungen durch die Eltern direkt in den Kitas werden dann nicht mehr angenommen. Aus Sicht der Stadt vereinfacht dieser Schritt die Anmeldung für die Eltern, da das Verfahren nun einheitlich ist – unabhängig vom Träger. In Neustadt wird etwa die Hälfte der Kitas kommunal betrieben, die andere Hälfte von den Kirchen und der Lebenshilfe.

Unter www.kinderbetreuung.neustadt.eu haben Eltern, die auf der Suche nach einer Kinderbetreuung sind, die Möglichkeit, sich über die Angebote von allen Kindertagesstätten und Kinderhorten innerhalb des Jugendamtsbezirks Neustadt zu informieren und ihre Kinder für einen Betreuungsplatz online vormerken zu lassen.

Aufgrund der besonderen pädagogischen Angebote und Ausrichtungen sind die Spiel- und Lernstube der Caritas, der Waldorfkindergarten und die privat geführte Kinderkrippe Käferkiste-Marienkäfer nicht im digitalen Anmeldeprozess integriert.

Ein persönlicher Kontakt zu den Kitas bleibe wegen des neuen Anmeldeverfahrens nicht ausgeschlossen, sagte eine Stadtsprecherin. Eltern könnten sich weiterhin bei einem Besuch ihrer Wunsch-Kita vor Ort über die Einrichtung informieren. Das sei auch wichtig, um gegenseitig die Vorstellungen und Bedarfe näher kennenzulernen.

Besserer Überblick über verfügbare Plätze

Eltern, die ihre Kinder bereits für einen Kita-Platz angemeldet haben, bekommen laut Stadtverwaltung in den nächsten Tagen ein Schreiben mit der Aufforderung zur Registrierung und Erstellung einer neuen Vormerkung. Keine bereits vorgenommene Anmeldung gehe verloren, heißt es. Die Stadtsprecherin teilte auch mit, dass die Eltern in dem Infoschreiben auch ausdrücklich darauf hingewiesen würden, dass die neue Online-Vormerkung nicht zu einer Verschlechterung der Aussichten für die bereits angemeldeten Kinder führe.

Die Stadtverwaltung sieht die Vorteile des digitalen Anmeldeverfahrens nicht nur in einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit für Eltern. Auch die Organisation für die Kindertagesstätten werde erleichtert: „Die digitale Plattform ermöglicht es dem Personal, Anmeldungen zeitnah zu bearbeiten, Daten effizient zu verwalten und den Überblick über verfügbare Plätze zu behalten.“

Durch die zentralisierte Erfassung und Verwaltung von Anmeldungen ermögliche das System eine präzisere Analyse der Nachfrage nach Kita-Plätzen. Dies wiederum erleichtere den Einrichtungen die Planung von Ressourcen, Personal und Raumkapazitäten, um den Bedarf optimal zu decken. Die Stadt versichert auch, dass das digitale Anmeldeverfahren eine verschlüsselte Übertragung sensibler Informationen gewährleistet und strenge Standards in Bezug auf den Schutz persönlicher Daten erfüllt.

Eltern erhalten weitere Informationen über das digitale Anmeldeverfahren, indem sie die Website unter www.kinderbetreuung.neustadt.eu aufrufen oder das Jugendamt der Stadt Neustadt direkt kontaktieren: unter Telefon 06321 8551639 oder per E-Mail an E-Mail kinderbetreuung@neustadt.eu.