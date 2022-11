Die städtische Kindertagesstätte Am Stentenwehr in Mußbach soll um drei Gruppen erweitert werden. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden, weil eine Grünfläche als Baugrund dienen soll. Das Verfahren läuft seit Monaten, zuletzt konnten auch Bürger Einwendungen machen. Vier Bürger nutzten diese Möglichkeit, wie Baudezernent Bernhard Adams im Bauausschuss informiert hat. Indes wies auch der Bauausschuss die Bedenken zurück, ebenso wie zuvor Ortsbeirat und Umweltausschuss.

Weil die Kita künftig auch einen Zugang über die Johann-Gottlieb-Fichte-Straße haben wird, befürchten Anwohner ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Auch im Bauausschuss wurde auf den großen Bedarf an Kita-Plätzen abgehoben. Die Verteilung des Elternverkehrs auf Nord- und Südeingang müsse zunächst abgewartet und bei Bedarf gegengesteuert werden, waren sich die Mitglieder einig. Nun ist noch der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag gefragt. Starten soll das Bauprojekt im kommenden Jahr.