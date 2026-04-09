Zu seinem Kirschblütenfest bietet der Budoclub Neustadt Karatetraining und Selbstverteidigung an. Ebenso Papierfalten in Origami-Technik und Dichtkunst.

Der Budoclub Neustadt präsentiert sein Angebot auf seinem Kirschblütenfest im April. Am Samstag, 25. April, stellen sich die einzelnen Abteilungen von 14 bis 17 Uhr mit ihren Kampfkünsten vor. Im Anschluss an jede Vorführung bieten die Trainer ein kleines Probetraining an.

An diesem Tag der „offenen Tür“ in der Talstraße 148 geht es nicht nur um die sportliche Seite, sondern auch um die philosophische Ausrichtung der japanischen Kultur. So besteht die Möglichkeit, einen Kranich in Origami-Technik zu falten oder die Kreativität in der Haiku-Werkstatt mit der Dichtkunst dieser besonderen Reimform zu entfalten.

Im Programm des Budoclubs sind Karatetraining für Kinder, Selbstverteidigung für Frauen, Kyudo (japanisches Bogenschießen) sowie weitere japanische Kampfkünste. Vorsitzender Harald Kühn: „Wir sprechen Interessierte jeden Alters an. In den jeweiligen Pausen gibt es natürlich auch Stärkung mit Kaffee und Kuchen.“

Der Budoclub beteiligt sich auch regelmäßig an den Ferienhits der Stadt Neustadt mit Angeboten für Kinder und Jugendliche und bietet mit qualifizierten Lehrern Fortbildungen in den Kampfkünsten an. Zu denen kommen die Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet.