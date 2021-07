Die Reihe der „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ will Corona hinter sich lassen und plant in diesem Jahr wieder wie gewohnt mit vier Konzerten – das erste schon am Sonntag, 18. Juli, um 18 Uhr.

Als pandemiekonformer Spielort fungiert dabei die katholische Pfarrkirche Kreuzerhöhung, die deutlich mehr Platz bietet als die Marienkapelle am Friedhof.

Eröffnet wird die Reihe durch das Karlsruher „Mignon-Quartett“, vier Streicherinnen, die im Jahr 2000 während des Studiums an der Musikhochschule Karlsruhe zusammenfanden. Sie spielen Streichquartette von Haydn, Schumann und Heitor Villa-Lobos. Die weiteren Konzerte bestreiten dann am 29. August die Harfenistin Giedre Šiaulyte, am 26. September die Flötistin Gabriele Hilsheimer und die Cembalistin Julia Ageyeva Hess und am 3. Oktober das Barockensemble „Les Cyranos“. Der Eintritt ist dieses Jahr frei, Reservierung unter 06321/58273 ratsam.