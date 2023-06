„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, sangen die Spieler der Kirrweiler Knights am Sonntagabend nach dem Südpfalzderby der Inline-Skaterhockey-Landesliga Baden-Württemberg Nord gegen den IHC Landau.

Mit ihrem 22:14-Heimsieg eroberten sie den ersten Tabellenplatz. Vor 100 Zuschauern ließen sich die Knights auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und knüpften nahtlos an die gute Leistung ab, die sie eine Woche zuvor am Schluss der Partie gegen den bisherigen Spitzenreiter aus Bad Friedrichshall gezeigt hatten.

Über viel Ballbesitz wollten die Gastgeber ins Spiel kommen. Mit Erfolg. André Reiner erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0. Dass die Gäste wenig später mit 2:1 führten, störte die Knights nicht. Binnen vier Sekunden trafen sie zweimal zum 3:2. Nach weiterhin engem Spielverlauf führte die Kirrweilerer Mannschaft nach dem ersten Drittel mit 6:5, setzte sich aber nach Landaus erneutem Ausgleich zum 6:6 ab. Dies war vor allem bemerkenswert, da sich drei Spieler der Knights Zeitstrafen einhandelten und dadurch ihre Mannschaft mehrmals in Unterzahl agieren musste. Trotzdem trafen die Gastgeber auch während dieser Phasen öfter als die Landauer und steuerten einem deutlichen Sieg entgegen. In der letzten Partie der Hauptrunde empfängt Kirrweiler am 15. Juli, 18 Uhr, die Heilbronn Dragons.