Vor dem Weingut Schlössel fiel am Freitagabend der Startschuss: Bis einschließlich Montag wird in Kirrweiler die traditionelle Kerwe gefeiert. Rund um den Festplatz in der Schloßstraße, in der Kulturscheune, am Freiheitsbrunnen, im Pfarrhof und dem Edelhof gibt es ein buntes Programm für die Besucher, bei dem auch die Kultur nicht zu kurz kommt. Am Kerwesonntag lädt der Verein Kunstpfade um 11 Uhr zur Eröffnung der Open Air-Ausstellung auf dem Edelhofvorplatz ein. Werke der Künstlerin Petra Neumahr sind entlang des Bachufers des Kropsbachs ausgestellt. Und um 16 Uhr gibt’s wieder ein Klappstuhl-Event vor dem Edelhof.