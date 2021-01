„Und jedem Zauber wohnt ein Anfang inne.“ Dieser Satz ist mir kurz vor Jahresbeginn auf einem Kalender begegnet. Ich habe ihn ausgeschnitten und auf meinen Tisch gelegt, weil er den Satz von Hermann Hesse aus dem Gedicht „Stufen“ umgedreht hat. Dieses Gedicht hat mich in meinem Leben schon oft begleitet, und es stand immer wieder an eigenen Lebenswenden und auch bei anderen Menschen, die mich ein Stück des Lebens begleitet haben.

Und nun steht dieser Satz umgekehrt da in einer Zeit, die so umgekehrt scheint. Ja, ich würde so gern etwas anfangen, aber immer wieder fühle ich mich gebremst, weil ich gar nicht weiß, was geht und wann wieder etwas geht – LOCK DOWN! Unser neues Schlagwort. Die Welt scheint still zu stehen am Anfang eines Jahres.

Mit Zuversicht ins neue Jahr

Da kommt mir eine Erfahrung zu Hilfe, die mir das Leben gerade stellt. Nach der Beerdigung meiner Stiefmutter steht das Elternhaus plötzlich leer. Das Haus wird verkauft, und wir wollen als Geschwister nacheinander im Haus sehen, was wir ausräumen, behalten, nutzen. Scheinbar ein Abschluss und doch gleichzeitig ein Beginn. Die vielen Arbeiten, die uns als lästig erscheinen, werden zu einem Zauber. Da findet einer auf dem Dachboden eine Kiste mit handgeschriebenen Briefen aus den 1960er-Jahren: Zeugen aus der frühen Kindheit. Und dann finde ich zwei Bündel mit Briefen von Freunden aus meiner Jugend in den 1970er-Jahren. Da haben wir etwas angefangen, und der Zauber stellt sich ein.

Ein Kollege zitiert seit Jahren immer wieder den Satz: „Es war noch nie so viel Anfang!“ Und ich fühle mich ermutigt, auch jetzt 2021 kreativ anzufangen, etwas zu gestalten, anstatt zu warten, bis ich in allem weiß, wie es weitergeht. Auf den Zauber bin ich gespannt! Und so ist mein Jahresmotto ein Satz von Peter E. Schumacher: „Die Zuversicht ist wie ein Surfbrett, das dich durch die Wellen von Glück und Unglück trägt“.

Der Autor

Benno Riether, Pfarrer und Kooperator in der Pfarrei Teresa von Ávila in Neustadt