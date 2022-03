„Schlimmer geht immer“ – dieser Spruch könnte über der letzten Woche stehen. Zu den brennenden globalen Herausforderungen und Krisen sucht ein neuer Krieg ein europäisches Land heim. Wir sind erschüttert, und wie ich weinen viele mit Ukrainern, deren Land über Nacht zum Kriegsschauplatz eines Despoten geworden ist. Die Folgen sind für jeden Betroffenen schrecklich. Dazu kommt die Angst in unserer Bevölkerung vor einem Dritten Weltkrieg. Dabei tragen wir immer noch an den Folgen des letzten.

Im Menschen gibt es eine Seite der Verzweiflung, Ohnmacht und Überforderung. Sie kann einen gefährlichen Sog nach unten entwickeln, eine Dynamik, die in die Eskalation von Gewalt und Dunkelheit führt.

Jemand schrieb mir, dass es nichts nützt, eine Kerze anzuzünden. Aber ich glaube, so eine Kerze am Fenster weckt in uns den Funken Hoffnung, der uns atmen lässt.

Menschen stehen für den Frieden auf

Jeden Tag werde ich überrascht von anderen Menschen, die für den Frieden aufstehen. Sie solidarisieren sich, indem sie Grenzen öffnen, Herberge geben, Hilfsgüter-Transporte organisieren, demonstrieren. Politiker halten erstaunlich lange an Verhandlungsgesprächen fest. Öffentlich distanzieren sich Künstler, Sportler, Oligarchen, Kirchenleitungen und andere und verurteilen diesen Angriffskrieg. Vor Ort und über soziale Netzwerke verbinden sich Menschen zu Friedensgebeten. Sie warten nicht, bis eine Organisation sie dazu aufruft. Ihre Kraft wird aus dem Schmerz des Mitgefühls geboren.

Wie dankbar bin ich für den Weltgebetstag am Freitag, den dieses Jahr Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet haben. Ihr Thema: „Zukunftsplan: Hoffnung“. Diese Worte schreibe ich mir als Gegengewicht über die letzte Woche. Die Kraft der Solidarität und des Guten ist genauso Wirklichkeit wie das Böse. Sie bringt Licht, Hilfe und Hoffnung zu vielen Menschen. Sie hält die Tür offen für Verhandlungen. Sie bereitet den Boden für einen Neuanfang.

Ich wünsche Ihnen, dass jeden Tag ein Hoffnungsfunken Ihr Herz berührt, Ihre Gedanken zum Frieden lenkt, Ihre Tatkraft zum Guten stärkt. Wie auch immer Sie das gestalten.

„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ (Afrikanisches Sprichwort)

Die Autorin

Dagmar Pfeiffer ist Gemeindereferentin der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Ávila, Neustadt.