Am Sonntag, 19 Uhr, hält die Kirchenpräsidentin der Pfälzischen Landeskirche, Dorothee Wüst, in der protestantischen Kirche Lachen, Bauerndoktor-Gros-Straße, einen Vortrag über das Verhältnis von Frauen und Männern in der 1250-jährigen Geschichte von Lachen-Speyerdorf und in der Gegenwart. Einerseits wachse das Bewusstsein für Diversität, Vielfalt und das Recht auf individuelle Lebensgestaltung, andererseits erstarkten rückwärtsgewandte Frauenbilder. Wüst geht auf die Frage ein, welche Aufgabe die Kirche als Anwältin der Freiheit hat. Die Diskussion wird von Claudia Dorka (Hambach) moderiert. Der Eintritt ist frei.