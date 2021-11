Es bescherte im Herbst 2020, unmittelbar vor dem zweiten Lockdown, der Region ein letztes bemerkenswertes Vokalprojekt: das Chorseminar der Jungen Kantorei St. Martin in Kooperation mit dem Leipziger „Calmus Ensemble“, abgerundet durch gleich mehrere Konzerte im Hambacher Schloss. Und im März 2022 wird die mittlerweile in die Pfalz verliebte Profi-Truppe aus Sachsen nun erneut einem ambitionierten musikalischen Weiterbildungsprojekt der rührigen St. Martiner Kantorin Ute Hormuth internationales Flair einhauchen.

Natürlich „schwebe“ auch sie angesichts der aktuellen Pandemie-Explosion zwischen Hoffen und Bangen; wobei die Zuversicht überwiege, sagt Ute Hormuth. Ihre Ensembles – Kinderchor, Jugendchor, Junges Ensemble und Ad-hoc-Chor –, das berichtet sie nicht ohne Stolz, seien in den letzten Monaten wunderbar bei der Stange geblieben. Selbst mit dem Kinderchor hätten die Online-Proben über den Winter bestens funktioniert. „Eltern haben mir immer wieder voller Erstaunen rückgemeldet, dass die Kleinen zu Hause dauernd ihre neuen Lieder trällerten.“

Mehrere Projekte im Advent und an Weihnachten

Als dann wieder analog geprobt werden durfte, gestaltete Hormuth im September mit ihrer großen Schar ein Intensivwochenende mitten in der Elmsteiner Natur, setzte schon im Herbst eine ganze Reihe von Gottesdienstgestaltungen in die Spur. Und jetzt lockt die Vorweihnachtszeit. So wird der rund 30 Stimmen starke Kinderchor am Samstag vor dem ersten Advent, am 27. November, um 18.30 Uhr in der heimischen Kirche im Abendgottesdienst das Kindermusical „Johannes, der Täufer“ aufführen. Am Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr, wiederum gestalten Jugendchor und Junges Ensemble die Kantate „Wassermusik“. Das Chorwerk von Daniel Stickan, begleitet von Streichern, Trompete, Oboe und Schlagwerk, hat seit seiner Uraufführung 2015 unzählige Wiederaufführungen erlebt. Und trifft auf sehr spirituelle Weise ein brandaktuelles Thema: In Texten von Genesis 1 über Münchhausen bis Goethe sprudelt das Wasser als Quelle des Lebens, wertvollstes und zugleich bedrohtes Element der Schöpfung durch die vielfarbige – und konzertant auch gerne von allerlei Lichttechnik begleitete – Komposition.

Und natürlich – auch die Weihnachtsbotschaft an Heiligabend soll von frischen Kinderstimmen verkündet werden. Und das wird mit dem populären Kinderzauber „Das Krippenspiel“ von Gerd Peter Münden geschehen. Am ersten Feiertag ist dann im Rahmen der Messe wieder der Ad-hoc-Chor an der Reihe.

Auf der Suche nach dem Aktivposten Stimme

Große Schatten, vor allem organisatorischer Art, wirft indes bereits das beginnende Frühjahr 2022 voraus. Da hat Ute Hormuth ein richtig großes Fortbildungsprojekt vorbereitet. „Ich darf nicht jammern, was meine Ensembles betrifft“, sagt sie. „Ich habe wenige Einbußen zu beklagen.“ Dennoch ist sie fest davon überzeugt, dass die Chorlandschaft in ihrer Umgebung etwas „Aufforstung“ gut vertragen könne. So kam ein ehrgeiziges Projekt zustande, das an zwei Wochenenden im März mit hochkarätigen Referenten aufwartet und sich auch an Menschen richtet, die das Chorsingen irgendwann aufgegeben und jetzt vielleicht Lust auf einen Wiedereinstieg haben.

So wird es in den Workshops am 11. und 12. März mit der Gesangspädagogin und Stimmbildnerin Alexandra Ziegler-Liebst um die speziell von ihr entwickelte Gesangstechnik gehen, die Arten der stilistisch passenden Stimmführung lehrt. Mit dabei ist auch der Coach Felix Powroslo, der viele internationale Ensembles für ihre Bühnenpräsenz geschult hat. Vier Stücke aus unterschiedlichen Epochen werde sie vorbereiten, so Hormuth, anhand derer sich Stilistik und Darstellung erkunden und verfeinern lassen. Etliche ihrer Ensemble-Mitglieder werden dabei sein. Aber willkommen sei jedermann, jedefrau.

Auch das „Calmus Ensemble“ ist wieder mit im Boot

Auf Basis dieser Vorarbeit steigt am 25. März das fünfköpfige „Calmus Ensemble“ ein, probt und feilt zwei Tage lang in Registerproben mit den Teilnehmenden, und am 27. März werden Calmus und Chöre dann in der St. Martiner Kirche das Abschlusskonzert gestalten. Mit Musiken aus unterschiedlichen Epochen, stilgerecht und bühnenwirksam erarbeitet.

Während Ute Hormuth an den Pulten probt, sorgt ihr Mann Wolfgang im Hintergrund für die eher prosaische Seite der Unternehmung; zum Beispiel die Finanzierung. Denn die (moderaten) Kursgebühren allein reichen nicht aus. „Getragen wird das Projekt vom Förderverein der Jungen Kantorei St. Martin und vom Chorverband der Pfalz“, erklärt Wolfgang Hormuth, der darüber hinaus auch etliche Sponsoren aus der Wirtschaft dafür begeistern konnte.

„Die Lust am Singen, vor allem am qualitätvollen Singen, braucht gerade nach dem Trauma der Corona-Restriktionen deutliche Impulse“, bekräftigt Ute Hormuth, die auch an der Domsingschule in Speyer unterrichtet. „Menschen heranzuführen, ihnen ihren persönlichen Aktivposten Stimme bewusst zu machen, scheint mir ein Gebot der Zeit. Denn es hat auch etwas mit Gemeinschaft und gegen den angstbesetzten Rückzug zu tun.“

In den nächsten Wochen geht das Werbekonzept an den Start, dann wird auch über Kursgebühren und Anmeldemodalitäten entschieden sein. Aktuelle Infos immer über www.junge-kantorei-stmartin.de.