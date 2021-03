Auch das diesjährige Osterfest in den katholischen und evangelischen Kirchen steht im Zeichen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. „Wir wissen noch nicht, ob wir Präsenzgottesdienste abhalten, das entscheidet das Presbyterium“, sagt beispielsweise Pfarrerin Heike Sigmund von der Neustadter Martin-Luther-Kirchengemeinde.

Wie ist der Ablauf?

Unabhängig von den Beschlüssen hat ihr Team mit den beiden Gemeindediakoninnen Elke Jung und Heidrun Müller ein Angebot der Jugendzentrale Neustadt für Familien angenommen. Dort wurde unter dem Titel „Ostern auf der Spur“ ein siebenteiliger Stationenweg mit Bildkarten des Erzähltheaters Kamishibai und kurzen Texten entwickelt. Am Freitag wurden die Tafeln in Branchweiler aufgestellt.

Sigmund erklärt: „Der Weg startet am katholischen Gemeindezentrum St. Bernhard, geht über verschiedene Stationen bis zur Bürgerecke und endet am evangelischen Gemeindezentrum Branchweilerhof.“ In rund einer Stunde werden die Stationen durchlaufen. „Es ist ein Weg für die ganze Familie mit Inhalten des Kreuzweges und Materialien zum Gestalten.“ Auch Gemeinden in Weidenthal und Haßloch nehmen laut Sigmund das Angebot wahr.

Was Teilnehmer an den Stationen erwartet

Station eins, der Einzug Jesu in Jerusalem, wird etwa mit Stoffstreifen symbolisch aufbereitet. Damals begrüßten die Menschen den Einzug mit Tüchern und Kleidung, die sie auf dem Boden ausbreiteten. In einem Korb liegen die Stoffstreifen aus, die an einen Busch gehängt werden. So kann jeder sehen, wie viele Leute sich bereits auf diesen Weg gemacht haben. „Bei der zweiten Station, dem letzten Abendmahl, gibt es einen kleinen Muntermacher für die Hosentasche“, verspricht Sigmund. Die Texte sind auch über einen QR-Code über das Smartphone zum Hören abrufbar.

Die österliche Hoffnungsbotschaft wird auch mit der „Hoffnungswiese“ am Gemeindezentrum Branchweilerhof aufgegriffen. Gemeindediakonin Jung rief die Kinder im Gemeindebrief dazu auf, ihre Hoffnungen in Form von bunten Bildern in Din-A4-Größe zu gestalten. Auf einer Wiese sollten dort Freude bringende Symbole gezeichnet werden. Die Werke werden am Zaun entlang des Gemeindezentrums aufgehängt.