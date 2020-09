In der Kirche St. Peter und Paul in Geinsheim ist die Kirchenfigur des Taufbeckens durch brennende Kerzen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat am Donnerstag in der Zeit zwischen 12.30 und 14.30 Uhr ereignet. Die Kerzen wurden so dicht an die Figur gestellt, dass Brandschäden durch die Flammen entstanden. Wie die Kirchengemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, handele es sich um einen wertvollen Taufdeckel aus der Barockzeit. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 zu melden.