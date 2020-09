In der Kirche St. Peter und Paul in Geinsheim ist die Kirchenfigur des Taufbeckens durch eine brennende Kerze beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat am Donnerstag in der Zeit zwischen 12.30 und 15 Uhr ereignet. Die Kerze wurde so dicht an die Figur gestellt, dass durch die Flammen die Figur des Johannes, des Täufers, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den Schaden entdeckt haben zwei Mitglieder der Kirchengemeinde. „Wir hatten Glück, dass die Kerze ausgebrannt war und das Bein der Kirchenfigur keinen weiteren Schaden genommen hat“, berichtet Pfarrer Michael Paul gegenüber der RHEINPFALZ. Es ist nicht der erste Brandfall, den er erleben musste. Bereits vor fünf Jahren habe ein Unbekannter „gezündelt“. Die Person hatte damals unter anderem die Krippe angezündet.

Die Kirche St. Peter und Paul bleibt nach dem jüngsten Vorfall bis Sonntag geschlossen. Der Gottesdienst findet aber wie geplant statt. Ab Montag wird sich Paul zufolge in Abstimmung mit der Denkmalpflege um den Schaden gekümmert, den die Polizei auf rund 2000 Euro schätzt. „In meinem Glauben und Werten bin ich nach solch einem Vorfall verletzt“, sagt Michael Paul. Auch die Mitglieder der Kirchengemeinde seien entsetzt. Manche hoffen, dass der oder die Täter Reue zeigen und sich melden. „Dann finden wir sicher einen Weg, wie wir das Ganze zurechtbiegen können“, sagt Paul.

Wie die Kirchengemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, handele es sich um einen wertvollen Taufdeckel aus der Barockzeit. Sie geht von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321/8540 zu melden.