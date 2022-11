Der katholische Kirchenchor in Diedesfeld sucht eine neue Chorleiterin oder einen neuen Chorleiter. Eine kirchenmusikalische Ausbildung wäre laut Pfarrer Michael Paul „wünschenswert, wird aber nicht zwingend vorausgesetzt“. Der Chor hat zwölf aktive Sänger und Sängerinnen und probt dienstags um 20 Uhr im Pfarrheim St. Remigius in Diedesfeld. Der Chor sei offen für neues Repertoire und verfüge über einen „guten Begleiter an Orgel/Klavier für Proben und Gottesdienste“. Weitere Informationen – auch zur Vergütung – gibt es bei Michael Paul: Telefon 06327 5749, E-Mail: michael.paul@bistum-speyer.de.