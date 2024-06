„Demokratie geht jeden an!“, appellieren die protestantische und die katholische Kirchengemeinde Haßloch in gemeinsamen „Gedanken zur Kommunal- und Europawahl“.

Die protestantische Kirchengemeinde Haßloch und die katholische Pfarrei Heilige Klara von Assisi haben die sieben Thesen verfasst. Neben einigen Vereinen unterstützen CDU, SPD, Grüne, FWG, FDP und HLL den Aufruf. Mit ihren Gedanken wollen die Kirchen die Wähler zum Nachdenken anregen und ihnen helfen, die Programme und Aussagen der Parteien und Kandidaten zu hinterfragen und zu bewerten. Die Kirchen fordern dazu auf, Gebrauch vom Wahlrecht zu machen: „Wer nicht zur Wahl geht, trägt trotzdem zu Mehrheiten bei – eventuell zu solchen Mehrheiten, die er gar nicht für möglich hält.“

„Wir dürfen in einer Demokratie leben“

Die Wähler entscheiden am 9. Juni, wer in Haßloch in den Gemeinderat kommt und wer in Europa die Politik mitbestimmt. „Wir dürfen in einer Demokratie leben: Seien wir uns dessen und der daraus für uns hervorgehenden Verantwortung bewusst“, heißt es in dem Aufruf. Demokratie müsse aufgebaut, erhalten und gestaltet werden. Die ständige Veränderung der Gesellschaft fordere eine ständige Weiterentwicklung der Demokratie, ihrer Strukturen und Teilhabemöglichkeiten.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Mit diesen Worten schütze das Grundgesetz die Würde jeden Menschen, egal welche Abstammung oder Religion er hat. „Es ist unsere Aufgabe, daran mitzuwirken und dafür einzustehen, im privaten Umfeld wie auch in Interessenvertretungen, Parteien, gesellschaftlichen Gemeinschaften und Organisationen.“

„Klima der Achtsamkeit und des Miteinanders“

„Nur in einer echten und stabilen Demokratie kann Menschenwürde gelebt werden“: Einflüsse verschiedener Kulturen habe es in Deutschland schon immer gegeben. Es sei wichtig, dass alle, die hier leben, dazu beitragen, „dass ein Klima der Achtsamkeit und des Miteinanders der verschiedenen Kulturen entwickelt und gefördert wird“.

„Demokratie heißt: Gemeinsam Lösungen suchen und finden“: Um die sich ständig verändernde Welt positiv mitzugestalten, sei es nötig, immer wieder neu zu bestimmen, „was uns als Gesellschaft verbindet und nach welchen Werten wir leben wollen“. Gemeinsamkeit müsse Vorrang vor Egoismus haben.

„Demokratie hat keinen Platz für Extremismus und Fundamentalismus“: Diese richteten sich gegen die Würde aller Menschen, zerstörten das friedliche Miteinander aller und die Gesellschaft. „Deshalb müssen wir Extremisten und Fundamentalisten entschieden entgegentreten. Für uns sind Parteien, deren Mitglieder rassistisches und völkisches Gedankengut verbreiten, nicht wählbar“, betonen die Kirchen.

„Eine starke Demokratie kann sich mit friedlichen Mitteln verteidigen“: Dazu gehöre es auch, Zweifler und Widersacher von der Demokratie als Staatsform zu überzeugen.

„Keine Ausgrenzung des freien Journalismus“

„Gewaltenteilung und freie Berichterstattung sind Eckpfeiler der Demokratie“: Aus gutem Grund sei in einer Demokratie die Macht zwischen Parlament, Regierung und Rechtsprechung geteilt. Eine freie und unabhängige Presse stelle sicher, dass die Menschen umfassend informiert werden. „Nur so ist es möglich, dass sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Für jeden Demokraten ist die Ausgrenzung des freien Journalismus inakzeptabel.“

„Die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg sichert unsere Lebensgrundlage“: Zu einem geeinten Europa gebe es keine Alternative. „Wir sind Teil der weltweiten Menschheitsfamilie“, heißt es weiter. Europäern müsse gemeinsam bewusst sein, wie sehr die Geschehnisse in der globalisierten Welt miteinander verflochten sind „und dass wir deshalb auch für Menschen in anderen Teilen der Welt Verantwortung tragen“.