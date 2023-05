Die Forster katholische Kirche wird im August 300 Jahre alt. Aus diesem Anlass sind ab 21. Mai mehrere Veranstaltungen geplant.

Die rund 350 Katholiken zählende Kirchengemeinde St. Margareta Forst in der Pfarrei Heiliger Michael Deidesheim hat anlässlich des bevorstehenden 300. Kirchenjubiläums ein Festprogramm ausgearbeitet. Am Sonntag, 21. Mai, 17 Uhr, gehen die Feierlichkeiten anlässlich der Kircheneinweihung am 10. August 1723 los: Die Chorgemeinschaft Forst/Wachenheim veranstaltet ein Konzert im Gotteshaus. Motto: musikalischer/literarischer Frühlingsgruß mit Querflöte und Harfe.

Die weiteren Festtermine: Am Sonntag, 18. Juni, 17 Uhr, spricht Regionalhistoriker Berthold Schnabel über die Forster Kirche im Kontext der Geschichte der Pfalz. Am Sonntag, 2. Juli, 17 Uhr, sollen Kinder, Jugendliche und Messdiener die Kirche, die Glocken und den Turm erobern. Am Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr, berichtet Heimatforscher Hans Rau über die Geschichte von Forst und seiner Pfarrkirche. Am Sonntag, 16. Juli, 10.30 Uhr, findet das Margaretenfest mit Festgottesdienst der Chorgemeinschaft und anschließender Bewirtung in der Traberger-Halle statt. Der eigentliche Festakt mit anschließendem Umtrunk ist für Sonntag, 6. August, 10.30 Uhr, vorgesehen: Den von der Chorgemeinschaft gestalteten Festgottesdienst hält Pfarrer Bernhard Braun.