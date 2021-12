Die katholische Pfarrei Heilige Theresia von Ávila bittet die Gottesdienstbesucher der Weihnachtsgottesdienste, sich im Pfarrbüro telefonisch anzumelden: 06321 2902. Pfarrer Michael Janson betont, dass nur mit Anmeldung ein Platz gesichert werden kann. Er bittet zudem darum, rechtzeitig zu kommen. Wer bis zehn Minuten vor Beginn des Gottesdienstes seinen Platz nicht eingenommen habe, laufe Gefahr, dass dieser anders vergeben werde. In allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel, auch in den Kinderkrippenfeiern. Beim Eingang werde nur ein amtlicher Test akzeptiert. Kinder, die jünger sind als zwölf Jahre und drei Monate gelten als geimpft. In der Kirche besteht Maskenpflicht, Abstände müssen eingehalten werden, so die Pfarrei.