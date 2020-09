Über den Zustand des Kirchbergwegs in Hambach ärgert sich Bernhard Mohr: Der Weg am Haardtrand mit Blick in die Weinberge, die Rheinebene und den Wald werde gern als Wanderweg benutzt, schreibt er. Doch könne der Zustand des Wegs nicht mit der herrlichen Aussicht mithalten.

Der Boden sei vom Regen ausgeschwemmt, die Steine des Belags kämen zum Vorschein. Dies sei für Kinderwagen und Kinderfüße nachteilig. Vor Jahren sei ein neuer Bodenbelag aufgebracht und dabei eine kleine Ablaufrinne auf der Hangseite zugeschüttet worden, sodass sich der Weg bei Starkregen in einen reißenden Bach verwandle. An mehreren Stellen an der Hangseite sei der Weg bis zur Mitte zugewachsen. Diese Verengung habe zur Folge, dass Traktoren auf die andere Seite gedrängt würden und so Druck auf die Mauern unterhalb des Wegs ausübten. Dies habe Auswirkungen auf das Mauerwerk. Durch die Verengung würde zudem die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge erschwert.

Auf der Hangseite habe ein Baum die Sandsteinmauer so beschädigt, dass die Steine in einer Höhe von etwa zwei Metern nur noch halb auflägen und herunterzufallen drohten. Thomas Baldermann, Abteilungsleiter Landwirtschaft und Umwelt bei der Neustadter Stadtverwaltung, betont, dass es sich beim Kirchbergweg keineswegs um einen offiziellen Wanderweg, sondern vielmehr um einen Feld- beziehungsweise Wirtschaftsweg handle. Diese würden so unterhalten, dass sie der Bewirtschaftung dienen könnten.

Umweltabteilung: Pfützen trocknen schnell

Die Gebühren der Landwirte reichten nicht aus, um den Weg kinderwagentauglich auszubauen. Angesichts der Lage des Kirchbergwegs inmitten eines Naturschutzgebiets sei dies aber auch nicht wünschenswert. In der Tat bildeten sich bei Regen dort Pfützen, bei starkem Regen auch kleine Bachläufe, doch trockneten diese in der Regel schnell wieder aus und beeinträchtigten weder die Begeh- noch die Befahrbarkeit des Wegs.

Einen einstigen hangseitigen Entwässerungsgraben gebe es nicht mehr, und ein solcher könne auch nicht mehr angelegt werden, weil die Winzer sonst nicht mehr mit ihren Traktoren in die Wingerte kämen. Den Bewuchs entlang des Wegs bestätigt Baldermann indes: Dieser sei eigentlich alljährlich von den Grundstückseigentümern zurückzuschneiden, doch kämen viele von ihnen dieser Verpflichtung nicht nach. Deshalb wolle die Umweltabteilung der Stadt das Lichtraumprofil auf eigene Kosten wieder herstellen, damit auch Vollernter wieder durchkommen, so Baldermann.

Bei Schäden haftet der Eigentümer

Im Hinblick auf die schadhafte Sandsteinmauer hoffe er, dass der betreffende Eigentümer diese bald reparieren lässt, da er sonst für Schäden durch herabfallende Steine haften würde. Er wolle daher mit ihm Kontakt aufnehmen. Trotzdem sei die Gefahr deutlich erkennbar und Passanten damit vorgewarnt. Es gebe entlang des Haardtrands zudem zahlreiche reparaturbedürftige Mauerstellen, die die Stadt nicht auf eigene Kosten reparieren könne, wirbt er um Verständnis.