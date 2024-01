Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr in Gimmeldingen den Kinderwingert. Anmeldungen dafür sind noch bis Ende Januar möglich. „Willst du wissen, wo Wein und Traubensaft herkommen? Hast Du Lust, die Arbeit eines Winzers kennenzulernen?“ – das sind die zentralen Fragen, auf die die Teilnehmer beim ersten Kinderwingert in Gimmeldingen Antworten bekommen werden. Angeboten wird das Projekt von den Kultur- und Weinbotschafterinnen Martina Schnitzer-Stumpf und Bettina Knöringer in Zusammenarbeit mit dem Weingut Thomas Steigelmann sowie dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Gimmeldingen. Anmeldungen sind bis 31. Januar per E-Mail an kinderwingert-gimmeldingen@kwb-pfalz.de möglich. Mitmachen können maximal 16 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Jedes Kind wird am König-Ludwig-Pavillon Pate einer Rebe und kümmert sich an vier Einsatztagen um die Entwicklung der Trauben und die Ernte. Dabei gibt es Informationen über Rebschnitt, Bodenbearbeitung, das Entblättern sowie im Herbst die Lese mit dem Pressen des Traubensafts.