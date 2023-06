Das vor 39 Jahren gegründete Forster Kindertheater nimmt nach Corona einen neuen Anlauf und lädt in den nächsten Tagen zu fünf Aufführungen des Stücks „Sechse kommen durch die ganze Welt“ ein.

Dabei handelt es sich um ein Märchen frei nach den Gebrüdern Grimm, verfasst von der in Berlin lebenden Autorin und Schauspielerin Walburga Raeder. Es wurde 2017 schon einmal in Forst aufgeführt: Ein Soldat, der von seinem König entlassen wird, tut sich mit fünf anderen außergewöhnlichen Könnern zusammen. Diese Sechs ziehen dann durch die Welt und tun nur, was ihnen gefällt.

Birgit Walters, die Vorsitzende des Forster Vereins für Brauchtum und Dorfverschönerung: „Ich bin sehr froh und stolz, dass diese tolle Tradition fortgeführt wird und sich junge Mamas aus Forst gefunden haben, um sich dieser Aufgabe zu stellen.“ Die letzte Vorstellung des Forster Kindertheaters fand 2019 vor der Corona-Pandemie statt. Das neue Team besteht aus der Leiterin Julia Böhl sowie aus Lola Spindler, Katja Hurek, Liesa Augustin und Juliane Roth. Fürs Bühnenbild ist Kathi Lehmann zuständig. Unterstützt wird das Forster Kindertheater auch durch die VR Bank Mittelhaardt – und zwar mit beachtlichen 3000 Euro aus einem Topf für Jugendförderung.

Die Aufführungen im alten Schulhof, Weinstraße 38, finden statt am Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr, Montag, 26. Juni, 16 Uhr, Mittwoch, 28. Juni, 16 Uhr, Freitag, 30. Juni, 16 Uhr sowie Samstag, 1. Juli, 11 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 5. Karten gibt es nur am jeweiligen Veranstaltungstag vor Ort, ein Vorverkauf findet nicht statt.