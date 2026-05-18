Zusätzliche Spielgeräte, die vor allem für die jüngsten Kita-Kinder geeignet sind, stehen seit kurzem auf dem Außengelände der katholischen Kindertagesstätte St. Cyriakus.

Die 4000 Euro, die das Geräteensemble gekostet hat, wurden komplett durch Sponsoren bezahlt. Bisher gibt es auf dem Kita-Außengelände nur ein Klettergerüst, das für die Kleinsten nicht geeignet ist, sagt Jasmin Wittmann, Leiterin der Kindertagesstätte, die seit 16 Jahren in der Kindertagesstätte arbeitet und im vergangenen Jahr die Leitung übernommen hat. Beim Besuch eines Kita-Leitungskongresses in Stuttgart habe sie eine Spielkombination entdeckt, die bestens für die jüngsten Kinder geeignet sei – eine Kombination aus mehreren Teilen, zum Klettern, Balancieren und Rutschen. Das Spielgerät sei ein modulares Stecksystem, das bei Bedarf verändert oder erweitert werden könne.

Den Preis von rund 4000 Euro hätten die Einrichtung und der Träger jedoch nicht aufbringen können. Deshalb hätten sie und das Kindergarten-Team sich nach Sponsoren umgeschaut – mit Erfolg. Aus Lindenberg haben sich der Turnverein 1895, die Feuerwehr, FWG, SPD sowie die Firmen Deep Blue Eyes Adventures und Michael Giese an den Kosten beteiligt. Außerdem weitere Firmen, unter anderem aus Lambrecht und Neustadt. Installiert und aufgebaut haben die Spielkombination Wittmanns Ehemann Jeffrey, Erzieher Arno Roa Quiroz sowie der Vater eines Kindergartenkinds. Das Projekt zeige, dass man mit Gemeinschaft, Zusammenhalt und Engagement etwas erreichen könne, sagt Wittmann.

Die Kita-Leiterin hat bereits das nächste Projekt gestartet, eine Klimatisierung für Erdgeschoß und Obergeschoß der Kindertagesstätte. „Im Sommer sind es in den Räumen teils um die 37 Grad, die Kinder leiden dann sehr“, sagt Wittmann. Etwa 12.000 Euro koste eine Klimatisierung. Der Träger habe mitgeteilt, dass dafür kein Geld vorhanden sei.

Info

Spenden sind auf das Konto der katholischen Kirchengemeinde Lambrecht, IBAN: DE13 7509 0300 0000 0630 37, Verwendungszweck Kita Lindenberg möglich.