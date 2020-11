Der Neustadter Weihnachtsmarkt muss in diesem Jahr ausfallen. Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim lädt aber zumindest wieder zum Weihnachtsbasar in seine Räume auf der ersten Etage des Klemmhofs ein. Im Angebot stehen gespendete Weihnachtsdekorationen und Geschenke aller Art. Ab Freitag, 27. November, gibt es zudem eine Neuigkeit: ein besonderer Stand mit Namen „Sternenzauber“ zeigt handgearbeitete Papiersterne von Marianne Metzger, deren Werke in der Region bekannt sind. Der Stand ist geöffnet zu den normalen Zeiten des Flohmarkts des Kinderschutzbundes: freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.