Der Kinderschutzbund sucht Interessierte, die im Elternbesuchsdienst mitarbeiten. Dieser begleitet Schwangere, Familien sowie alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kleinkindern. Ziel sei es, junge Familien in ihrem häuslichen Umfeld bei der Bewältigung ihrer Aufgaben im Alltag zu entlasten, zu begleiten und sie in ihrer Elternschaft bestmöglich zu unterstützen. Wer Interesse an dieser Aufgabe habe, sollte zwei bis drei Stunden pro Woche Zeit für die Familien haben, so der Kinderschutzbund. Für Interessierte gebe es vorab eine Vorbereitung in Form einer 30-stündigen Schulung an, die im Juni beginnen soll. Weitere Informationen: Telefon 06321 80055.