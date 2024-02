Am Freitag öffnet der Frühlingsflohmarkt des Kinderschutzbunds in der Hauptstraße 10. Im Pop-up-Flohmarkt kann bis 28. März gestöbert werden. Laut Kinderschutzbund gibt es für Kinder und Erwachsene eine reichliche Auswahl an Dekoration und Geschenkideen mit Blick auf Ostern. Jeder sei eingeladen, um vor Ort zu stöbern. Mit den Einnahmen aus dem Flohmarkt wird die Arbeit des Kinderschutzbundes unterstützt. Geöffnet ist der Flohmarkt montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Außerdem wird auch am verkaufsoffenen Sonntag (24. März) von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Im Laden in der Hauptstraße werden aber keine Spenden angekommen, betont der Kinderschutzbund. Dies ist erst wieder ab Mai in der Landauer Straße möglich.