Der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim informiert am Donnerstag, 17. Februar, ab 19 Uhr bei einer digitalen Veranstaltung über das Thema „Ehrenamt im Kinderschutzbund“. Dabei werden Einblicke in die Arbeit der Organisation gegeben und Möglichkeiten aufgezeigt, sich dort einzubringen. Interessenten können sich per E-Mail an buero@kinderschutzbund-nw-duew.de oder unter Telefon 06321 80055 anmelden. Derweil wird der Kinderschutzbund dem „Frösche“-Team in der ARD-Sendung „Tigerenten Club“ die Daumen drücken. Der Gewinn, den dieses Team bei Sendungen Anfang Februar und Mitte März erzielt, kommt Kinderschutzbund-Projekten zugute.