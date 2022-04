Einen Frühlings-Sonderflohmarkt veranstaltet der Kinderschutzbund am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr im Hof der Landauer Straße 43/Ecke Moltkestraße. Über die Flohmarkterlöse wird ein Großteil der Arbeit des Kinderschutzbunds in Neustadt finanziert. Präsentiert werden Artikel aus dem Lager des Kinderschutzbunds. Aktuell werde aufgrund des Kriegs in der Ukraine und der auch in Neustadt ankommenden Flüchtlinge die Unterstützungsarbeit wieder wichtiger. Der gesamte Umfang, was die Krise für den Kinderschutzbund bedeuten wird, sei noch nicht absehbar. Am Samstag wird zudem eine Spendenbox aufgestellt: Wer möchte, könne Gutscheine kaufen, diese in die Box werfen und sie somit sozialen Organisationen zukommen lassen.