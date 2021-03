Im alten „Kleiderflohmarkt“ des Kinderschutzbundes Neustadt-Bad Dürkheim im Klemmhof in Neustadt gibt es auch am kommenden Wochenende die Möglichkeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Verkauft werden zu reduzierten Preisen Haushaltswaren und Raritäten, für die in den Regalen am neuen Standort in der Landauer Straße 43 kein Platz mehr gefunden wurde. Sollte es die Infektionslage zulassen, ist in der ersten Etage des Gebäudes in der Laustergasse am Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der reguläre Flohmarkt mit den Abteilungen Musik, Bücher, Kleider, Kinderspielsachen, Geschirr und Edelflohmarkt ist künftig in der Landauer Straße Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr und Dienstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.