Die aktuelle Woche steht im Zeichen der Kinderrechte. Aus diesem Anlass lädt der Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim für Samstag, 24. September, 11 bis 15 Uhr, zu einem bunten Mitmachfest am Neustadter Marstall ein, an den Platz zwischen Klemmhof und Sparkasse Rhein-Haardt. Unter dem Motto „On- oder offline: Jedes Kind hat Rechte!“ gibt es Bastelangebote, einen Flohmarktstand und Waffeln. Im Toymobil des Jugendamts kann man in virtuelle Welten eintauchen. Karate-Aufführungen des All Style-Karate Teams und Musik des Jugendorchesters der Kolpingskapelle runden das Programm ab. Zudem wird an diesem Samstag ein Herbst-Außenflohmarkt in der Landauer Straße 43/Ecke Moltkestraße ausgerichtet. Von 9.30 Uhr bis 14 Uhr werden im Außenbereich viele Waren aus dem Lager präsentiert. Die Innenräume sind regulär geöffnet.