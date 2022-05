Anlässlich der Woche der Kinderrechte vom 19. bis 27. September plant das Team Offene Jugendarbeit zum Thema „On oder Offline – Jedes Kind hat Rechte“ schon jetzt verschiedene Aktionen. Thematisiert werden die Themen Medien und Digitalisierung. Ein Ausflug für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in das „Snap Myself – Dein Selfie Museum“ in Kaiserslautern findet am kommenden Freitag statt. Anmeldung per E-Mail an franziska.haubert@neustadt.eu oder 06321 855-1659. Zudem ist ein Ausflug in das Virtual Reality-Lighthouse in Mannheim am 27. Mai geplant. Anmeldung bei daniela.root@neustadt.eu oder unter 06321 484665. Nähere Informationen unter www.nw4you.de.