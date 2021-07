Im zweiten Teil der Kulturreihe „Quellwassertransport“ des Lachen-Speyerdorfer Künstlers Olaf E. Bergmann können sich Kinder an vier Samstagen bei verschiedenen Aktionen im Garten des Neustadter Bunds für Naturschutz (BUND) ganz praktisch mit der Natur befassen.

Im BUND-Garten in der Nähe der Welschterrassen steht am kommenden Samstag zwischen 11 und 17 Uhr der Bau eines großen Bienenhotels für den Garten an. Jedes Kind darf ein Bienenhotel mit nach Hause nehmen. Am 7. August wird im gleichen Zeitraum mit Naturmaterialien gebastelt. Dabei entstehen zum Beispiel Saatbomben oder Schmuck.

Schnitzeljagd am Sonnenweg

Wie die Farben der Natur angewendet oder verarbeitet werden können, erfahren Teilnehmer am 4. September, 11 bis 17 Uhr. Am 11. September gehen die Kinder bei einer Schnitzeljagd am Sonnenweg auf Schatzsuche.

Gestaltet wird das kostenlose Programm von den Waldläufern, die als Naturpädagogen regelmäßige Treffen anbieten. Auch Erwachsene sind willkommen. Die Aktionen sind einzeln buchbar, Anmeldung per E-Mail an freiraum-rt-wald@web.de