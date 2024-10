Eigentlich ist Geisterstunde um Mitternacht, doch in Esthal schlägt sie am Sonntag, 3. November, bereits ab 14.30 Uhr. Dann lädt der Kinderchor Chornichons zum Kindermusical „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ ein.

Im Mittelpunkt des Musicals „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ von Peter Schindler steht Karl von Radau. Der lädt einmal im Jahr die Geister von nah und fern in sein Schloss ein, um dort zu spuken und die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Kinder schlüpfen in Rollen von Flaschengeistern, Hexen oder Graf Dracula. Nur die Rolle des Rübezahls habe ein Erwachsener übernommen, berichtet Schmidt. Dieses Mal wird beim Geistertreffen besonders toll gefeiert: Der Flaschengeist hat seinen 1000. Geburtstag, und die kleine Hexe präsentiert ihre Krachmaschine.

Wie immer hat sich Chorleiterin Dorina Schmidt für Kostüme, Bühnenbild und Requisiten einiges einfallen lassen, sodass auf der Bühne der Schulturnhalle ein schauriges Geisterambiente entstehen wird. Vor etwa einem Jahr habe sie mit den Kindern zu proben angefangen, erzählt Schmidt. Zwischendurch seien die Proben wegen Ferien oder der Vorbereitung auf andere Auftritte mehrfach unterbrochen worden. Vor allem für die jüngsten Chormitglieder sei es nicht leicht, mehrere Lieder zu lernen und etwa eine Stunde auf der Bühne zu sein. „Aber sie machen das alle gut“, lobt Schmidt.

Erste eigene Veranstaltung

Gegründet wurde der Kinderchor Chornichons des MGV 1891 Esthal 2016, berichtet Schmidt. Doch während der Pandemie war die Chorarbeit unterbrochen, „und danach mussten wir wieder ganz von vorne beginnen“. Derzeit singen laut Schmidt 17 Esthaler Kinder im Alter von vier bis elf Jahren bei den Chornichons. Auftritte hatten sie schon einige – dies ist aber die erste eigene Veranstaltung.

Chorleiterin Schmidt und ihre Sänger würden sich freuen, wenn nicht nur Eltern und Großeltern, sondern auch andere Erwachsene und Kinder am 3. November zur „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ in der Esthaler Schulturnhalle kommen würden. Der Eintritt ist frei. Die kleinen Gespenster wünschen sich aber Spenden. Nach der Aufführung wird Kaffee und Kuchen angeboten.