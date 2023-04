Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Nachmittag klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. In der Fußgängerzone ist es ruhig, die Menschen nutzen die Schattenbereiche. Nur zwischen Elwetritsche-Brunnen und Kriegerdenkmal geht es hoch her. Hier herrscht Urlaubsstimmung wie an Spaniens Küsten zur Hochsaison.

Kinderlachen, plaudernde Menschen, junge Leute in farbigen Liegestühlen, die im Moment vielfach in der Innenstadt zu finden sind, und ein ständiges Gewusel prägen die Szene. Die Atmosphäre