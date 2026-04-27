Das Konzept der Kinderkirche soll junge Menschen in Haßloch für den Gottesdienst begeistern. Dabei orientiert sich die Pfarrei nah am Alltag der Kinder.

„Von der Grundidee wollen wir eine sehr lebendige Form des Gottesdienstes anbieten“, sagt Marion Krüttgen, Gemeindereferentin der Pfarrei Haßloch über die Kinderkirche. Das Konzept gibt es in Haßloch bereits seit einigen Jahren. Ursprünglich initiiert von einer Gruppe Mütter und dem damaligen Kaplan Moritz Fuchs, soll es Kinder auf moderne Art und Weise den Gottesdienst erleben lassen – mit Liedern und Kreativität. „Das Ganze ist eine Mischung aus Gottesdienst, Spiel und Workshop“, sagt die Gemeindereferentin. Ganz bewusst finde der Gottesdienst nicht im Kirchengebäude, sondern im Pfarrzentrum St. Ulrich statt, sagt sie.

„Wir versammeln uns erst in unserem Gottesdienstraum und starten meistens mit einem lockeren Anspiel“, erzählt Krüttgen. Viele der Lieder und Gebete im Gottesdienst finden in Bewegung statt. Das führe dazu, dass die Kinder wirklich aktiv dabei seien. Danach gibt es eine Unterbrechung mit Workshops, in der Zeit für Begegnung bei Kaffee und Kuchen sein soll. Dort können die Kinder etwas basteln, spielen oder einen Parcours durchlaufen – je nachdem, was gerade zum Thema des Gottesdienstes passt. „Nach der Unterbrechung kommen alle wieder im großen Gottesdienstraum zusammen und wir sprechen über die Workshops, beten ein Vaterunser, singen ein Lied und sprechen den Segen, den wir auch meistens in einer fetzigeren Form machen“, erzählt Krüttgen.

In lockerer Atmosphäre kommen die Kinder in den Kontakt mit dem Glauben. Foto: Kinderkirchenteam/oHO

Gottesdienst für Jung und Alt

Die Kinderkirche richtet sich primär, jedoch nicht nur an die Kleinsten. „Wir wollen alle Generationen ansprechen und Kirche für Kinder erlebbar und lebendig machen“, sagt Krüttgen über den Gottesdienst, der sich an die ganze Familie richtet. Die Kinder sollen sich dort thematisch in ihrem Alltag wiederfinden. Mit Beispielen aus dem Leben, wie Alltagssituationen in der Schule, wird Kirche auch für die Jüngsten erlebbar. „Natürlich kommt auch eine Bibelstelle, die zum jeweiligen Thema passt und mit der Geschichte im Zusammenhang steht“, sagt die Gemeindereferentin. Außerdem wird aus der Kinderbibel vorgelesen. Manche Themen werden vom Team der Kinderkirche auch schauspielerisch dargestellt. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung variiere immer ein wenig. Manchmal seien es rund 70 Personen, an anderen Tagen auch mal nur 20 bis 30 Besucher.

Seit vielen Jahren schwinden die Mitgliederzahlen der Kirche. Mit der Kinderkirche habe man eine Form gefunden, mit der man auch heute noch junge Menschen erreichen könne. Denn die Botschaft sei immer noch brandaktuell, wie Marion Krüttgen sagt. „Wir möchten die Kinder mit ihren Familien für Jesus begeistern und ihnen zeigen, dass der Glaube mit ihrem Leben und ihrem Alltag etwas zu tun hat.“ Denn durch den Mitgliederschwund reflektiere man sich natürlich auch – und überlege, was man besser machen könne. Mit der Kinderkirche scheint die Pfarrei in Haßloch einen Weg gefunden zu haben, um junge Menschen zu erreichen.

Termin

Zum Thema Muttertag findet am 10. Mai um 10.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich der nächste Gottesdienst statt.

