Fahrspaß für Kinder gibt es rund um den Neustadter Weihnachtsmarkt nur noch mit der historischen Reitschule auf dem Marktplatz. Ansonsten ist das rein auf Kinder zugeschnittene Angebot ziemlich zusammengeschrumpft. Denn wie die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) informiert hat, hat der Betreiber der beim Saalbau aufgebauten Kindereisenbahn und des Kinderkarussells am Montag entschieden, seine beiden Fahrgeschäfte aufgrund der geringen Nachfrage zu schließen. „Die Fahrgeschäfte wurden noch am Montag abgebaut“, so die TKS. Die Kindereisenbahn ist zwar im Faltblatt zu den Neustadter Angeboten während der Adventszeit explizit mit aufgeführt, offenbar fanden aber nicht viele Familien den Weg an den Saalbau. Mit der dortigen Eisbahn und dem Gastronomieangebot von Patric Forlani hatten die Kinderfahrgeschäfte nichts zu tun. Die TKS kündigte an, mit dem Betreiber sprechen zu wollen und zu schauen, ob und wie Kindereisenbahn und Kinderkarussell 2023 in den Weihnachtsmarkt integriert werden können. Für Kinder bleibt somit noch die Reitschule auf dem Marktplatz. Deren Betreiber sagten, dass sie mit dem Besucheraufkommen zufrieden seien: „Alles in Ordnung.“