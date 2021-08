Vom 28. August bis 9. September rollt der Kinderchorland-Singbus durch Rheinland-Pfalz und macht in fünf Regionen Station. Kick-off-Veranstaltung zu dieser Tour ist das Vernetzungstreffen in Lachen-Speyerdorf auf dem Campus des Diakonissen-Mutterhauses.

Hier lädt man die Öffentlichkeit am Samstag, 28. August, um 15.30 Uhr zur Präsentation der Kinderchöre und abends um 19.30 Uhr zur Podiumsdiskussion ein.

Gastgeber und Akteure der Singbus-Station ist der Kinderchor „Die Notenhüpfer“ (GV 1857 Lachen), gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor Insheim. Alle Fäden laufen vor Ort zusammen bei Silke Schick, Lachener Kinderchorleiterin und Präsidiumsmitglied des Chorverbandes der Pfalz. Die beiden Kinderchöre präsentieren am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr beim Singbus auf dem Campus in der Flugplatzstraße auch das Publikumsprogramm, darunter die vormittags einstudierten neuen Songs und das Kinderchorlandlied.

Auch „Singdusche“ eingebaut

Der Singbus des der Deutschen Chorjugend, ein um- und ausgebauter Truck, hat einiges an Bord: Eine eine ausfahrbare Konzertbühne für Auftritte sowie eine interaktive Sing- und Klingausstellung. Hier können Kinder spielerisch ihre Stimme ausprobieren, ein Stimmmodell zeigt experimentell, wie die Stimme funktioniert. Beim Rhythmus-Roulette kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen und selbst musikalische Sequenzen variieren. „Interessant ist auch die Singdusche. Viele Menschen singen leidenschaftlich gerne in der Dusche. Die Singdusche ist eine umgebaute Duschkabine, bei der die Brause zum Mikrofon wird“, erklärt Silke Schick. Ein Tablet mit Musik liegt im Duschkorb. Einfach Lied auswählen und losträllern. „Rein in die Dusche, raus in den Chor!“, lautet das Motto.

Informieren können sich interessierte Eltern, Chorleiter und Musikschaffende weiterhin über Workshop- und Coaching-Angebote mit ausgewählten Dozenten der Deutschen Chorjugend. Gleichermaßen präsentiert man das Patenchorprogramm, das Kinderchor-Gründungswillige unterstützen und mit bereits bestehenden Chorgruppen vernetzen möchte. Nach einem gemeinsamen Lied mit dem Publikum wird der Preisträger des mit 1500 Euro dotierten Kinderchorland-Preises Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Deutschen Chorjugend, dem Chorverband Rheinland-Pfalz und dem Chorverband der Pfalz entschied sich für die Junge Kantorei St. Maria aus Kaiserslautern, geleitet von Maximilian Rajczyk. „Die nachhaltigen Strukturen durch aufeinander aufbauende Chorgruppen werden durch das Herzblut ergänzt, das in jeder Probe spürbar ist. Die Kinder sollen begeistert werden und die Freude am Singen durch ihre eigene Stimme erleben. Hier dürfen alle Kinder mitentscheiden und ihre Ideen einbringen“, lobt die Jury die aktive Nachwuchsarbeit und das pädagogische Konzept.

Öffentliches Konzert

Förderpreise in Höhe von je 500 Euro für zukunftsgerichtete und sichernde Arbeit gehen an 13 weitere Kinder- und Jugendchöre im Bundesland.

Ein kleines Konzert stimmt ein auf die öffentliche Podiumsdiskussion um 19.30 Uhr auf dem Campus mit den Präsidenten der Chorverbände, der Jury sowie weiteren Vertretern aus Bildung und Politik. „Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Kinder- und Jugendchorarbeit. Das zentrale Thema ,Wie geht es weiter?’ lenkt den Blick auf deren Förderung“, so Schick. Impulse dazu gibt auch ein Interview mit den Kindern am Nachmittag zur Frage „Warum singt ihr gerne?“.

Der öffentlichen Veranstaltung voraus geht ab Samstagvormittag ein Vernetzungstreffen von Chorvertretern, die mit Kinder- und Jugendchormusik befasst sind. Die jungen Akteure aus Lachen und Insheim selbst üben in Atelier-Gruppen neue Lieder ein. Fortgesetzt werden die internen Workshops am Sonntag. Die beiden Vernetzungstage in Lachen-Speyerdorf geben den Startschuss für die Rheinland-Pfalz-Tour des Kinderchorland-Singbusses, der danach in weiteren vier Stationen im Land Halt machen wird: In der Region Nordwestpfalz, der Naheregion, der Region Rheinhessen und der Region Mittelrhein.