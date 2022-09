Der Kinderchor HaardtChor Kids lädt diesen Monat alle Kinder ab 6 Jahren, die gerne Singen, zum Schnuppern in die Chorprobe ein. Sie sind wöchentlich am Montag im CVJM Haus, in der Fröbelstrasse 16 in Neustadt. Die Sechs- bis Achtjährigen beginnen um 17.10 Uhr, bevor die Neun- bis Vierzehnjährigen jeweils um 17.30 Uhr dazustoßen. Die beiden Altersgruppen hören dementsprechend auch zeitversetzt auf. Geleitet wird die Gruppe von David Forger. Neben der Stimme werden Aufmerksamkeit, Gehör, Rhythmus, Bewegung, Kreativität und Motorik der Mädchen und Jungen gefordert. Es werden hauptsächlich bekannte deutsche Lieder, aber auch Eigenkompositionen gesungen. Infos gibt es beim Chorleiter per E-Mail an david.forger@cvjm-neustadt.de oder unter Telefon 0160 97556674