Neun junge Sängerinnen und Sänger haben sich bei der Gründung der neuen „HaardtChor Kids“ im CVJM Haus in der Fröbelstraße 16 in Neustadt eingefunden. Am den zwei kommenden Montagen, 13. und 20. März, wird es von 16.30 bis 17.20 Uhr Schnupperstunden für interessierte Kinder zwischen sechs und zehn Jahren geben, die ebenfalls singen wollen. Zuletzt hatten sich die Elf- bis 14-jährigen Mitglieder des Kinderchores „HaardtChor Kids“ des CVJM Neustadt in den Jugendchor „HaardtChor“ umbenannt. Sie proben jeweils im Anschluss von 17.30 bis 18.30 Uhr. Kontakt und Informationen gibt es bei David Forger, Telefon 0160 97556674, E-Mail david.forger@cvjm-neustadt.de.