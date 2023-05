Sie kennen das sicher auch. Man kann jeden Tag zu einem ganz besonderen machen. Das gilt privat, aber auch mit Blick aufs große Ganze. Um bloß nichts zu vergessen, gibt es rund ums Jahr Welttage oder besondere Erinnerungstage. Ein paar Beispiele gefällig? Der 1. März ist der Welttag der Komplimente, der 9. Mai der Tag der verlorenen Socke, der 16. Juli ist reserviert als Tag des frischen Spinats und am 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamts. Was auch immer ansteht, es findet sich der passende Tag dazu.

Die meisten davon dümpeln am Rand der Wahrnehmung. Andere dienen eher Sondergruppen oder dem Spaßfaktor. Ob die Tage wirklich etwas bewirken? Schwer zu sagen – meist sind sie reine Symbolik. Wie am 15. Mai – das ist der Tag der Kinderbetreuung. Auch in Neustadt ein heißes Eisen, geht es doch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und möglichst gute Chancen für die Kleinen. Die Stadt investiert kräftig, um alle Bedürfnisse erfüllen zu können. Außerdem muss die Stadt ständig Personal finden, weil nur dann Kinder gut betreut werden können. Weil sich all diese Herausforderungen nicht an einem Tag meistern lassen, gibt’s von der zuständigen Dezernentin zumindest viel Lob und ein Dankeschön. In diesem Jahr wurden alle, die „sich für das Wohl unserer Jüngsten einsetzen“ ins Kino eingeladen. Nette Geste. Nicht verraten wurde, welcher Streifen zu sehen war – „Kevin – Allein zu Haus“, „Kindergarten Cop“ oder auch „Das Leben ist kein Kindergarten“ oder gar „Fack ju Göhte“. Es gibt viele Filme, die sich mit den lieben Kleinen, ihrer Bildung und daraus entstehenden Tücken befassen.

Wünschen wir der Kinorunde, dass es wirklich eine Komödie gab – Lachen hilft, den Alltag zu meistern. Und immerhin nutzt die Stadt den Tag, um potenzielle Bewerber anzusprechen. Wer Interesse hat, kann sich bei der Stadt melden: 06321 8551601 – garantiert gibt’s 2024 beim Tag der Kinderbetreuung wieder eine kleine Überraschung.