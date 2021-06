Das Team Offene Jugendarbeit des Neustadter Jugendamts bietet am Samstag, 19. Juni, von 10 bis 14 Uhr wieder eine Kinderbetreuung auf der Grünfläche an der Marienkirche am Juliusplatz an. Direkt am Ort angemeldet werden können Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren.