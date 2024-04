Am Dienstag gegen 13 Uhr wurde laut Polizei in Haßloch ein Schüler der Schillerschule auf dem Heimweg vor dem Theodor-Friedrich-Haus in der Heinrich-Brauch-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann bat den Schüler mitzukommen, da er ihm etwas schenken wolle. Dies verneinte der Neunjährige und lief schließlich nach Hause, von wo die Polizei informiert wurde. Bei dem Ansprecher soll es sich um einen Mann mittleren Alters mit braunen Augen handeln. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei insbesondere die Eltern, mit dem Thema sensibel umzugehen und ihre Kinder in Gesprächen auf mögliche Situationen vorzubereiten und richtige Verhaltensweisen aufzuzeigen. Bei Fragen stehen die Beratungsstellen der Polizei jederzeit zur Verfügung.