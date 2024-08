Eine aufmerksame Bürgerin hat mit ihrem Notruf am Dienstagmorgen einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Festplatzstraße verhindert. Wie die Feuerwehr mitteilt, bemerkte die Frau Rauch, der aus einem gekippten Fenster im dritten Obergeschoss kam. Die alarmierten Feuerwehrleute, die die Wohnung unter Atemschutz betraten, fanden schnell die Ursache: eine Pfanne mit angebranntem Essen, die die vier Kinder, die allein in der Wohnung waren, vergessen hatten. Da die Küchentür geschlossen war, hatten sie die Rauchentwicklung nicht bemerkt. Die Wehrleute trugen die Pfanne nach draußen, schalteten den Herd aus und belüfteten die verrauchte Wohnung. Der Rettungsdienst untersuchte die Kinder, die unverletzt blieben.