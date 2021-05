Fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren haben am Samstag gegen 18.30 Uhr eine Papiertonne auf dem Gelände der Michael-Ende-Schule in Haardt angezündet. Nach Angaben der Polizei beobachten dies zwei Zeugen. Diese löschten das Feuer und informierten eine Polizeistreife, die sich in der Nähe befand. Die Polizeibeamten trafen während ihrer Fahndung vier der fünf Flüchtenden in den nahe gelegenen Weinbergen an und kontrollierten diese. Die Kinder und Jugendlichen wurden letztendlich von ihren Eltern abgeholt. Die Feuerwehr löschte Papiertonne nach. Der Sachschaden fiel mit 50 Euro recht gering aus. Wie groß hingegen der Ärger der Eltern war, ist nicht bekannt.