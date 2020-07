Die Robert-Stolz-Straße in Neustadt ist um ein tolles Bauprojekt bereichert worden. Innerhalb von fünf Tagen haben 55 Kinder und 25 Betreuer auf dem Abenteuerspielplatz Böbig ein Hüttendorf errichtet.

Der Ferienhit „Hüttenbau“ ist seit 25 Jahren Teil des Neustadter Ferienprogramms und ist bei Mädchen und Jungen beliebt. Wegen der Corona-Auflagen konnten statt 88 Kinder dieses Mal nur 55 an der Aktion teilnehmen. „Wir mussten zudem schweren Herzens die Übernachtung am letzten Tag streichen“, erklärt Sozialpädagogin Janina Sylvester. „Aber unser Bonus ist, dass alles im Freien stattfindet.“

25 Kilogramm Nägel in den Bauwerken

Nur als am ersten Tag die Kinder auf die einzelnen Baustellen und damit auf jeweils zwei Betreuer verteilt wurden, wurde es stürmisch. Sylvester berichtet: „Die Kinder sind dann im Pulk auf diejenigen Betreuer zugestürzt, die sie sich ausgeguckt haben. Da war klar, dass sie Masken tragen müssen, weil es zu hier zu keinen vernünftigen Abständen kam.“

Jeweils fünf Kinder und zwei Betreuer gingen danach ans Werk. Verwendet wurde das Holz vom Vorjahr. Sylvester erzählt: „Die Hütten werden in der nächsten Woche wieder abgerissen. Da leistet das Sozialamt große Unterstützung, weil auch aus jeder Latte wieder die Nägel entfernt werden.“ Schließlich stecken 25 Kilogramm Nägel in den Bauwerken. Bei der Besichtigung der RHEINPFALZ-Mitarbeiterin wurde diese dann als „Bauaufsicht“ betitelt, weil Block und neugieriger Blick für die jungen Helfer ins Rollenspiel passte.

Kreativität, Fantasie und Durchhaltevermögen

Die Kinder, allesamt zwischen acht und zwölf Jahre, waren fünf Tage lang am Werk. Dabei ließen die Betreuer den Kindern möglichst bei allen Entscheidungen freie Hand, auch bei der Auswahl der Hütten-Namen. So bezeichneten Luka und sein Team ihr Bauwerk als „Mc Snack“, da es wie eine Imbissbude aufgebaut war. In der Nachbarschaft befand sich eine „Extrem Bau Bar“, ebenso ein „Fünf Sterne Hotel“ und eine „Galaxy World“ mit Sternen und Planeten eines fernen Sonnensystems. Der elfjährige Samuel war von dem Projekt begeistert: „Es ist noch besser, als ich erwartet habe.“

Kreativität, Fantasie und Durchhaltevermögen zeigten aber nicht nur die jungen Teilnehmer, sondern auch die Betreuer. Am Ende sahen sie ziemlich geschafft aus. Nur der Rasensprenger brachte für alle etwas Abkühlung. Sylvester spricht für ihr Team: „Wir wissen zwar nicht, wie wir das jedes Jahr schultern, aber es macht auch uns großen Spaß.“

Nur die Übernachtung fiel den Corona-Regeln zum Opfer, denn während der Nacht wäre es in den Hütten zu eng geworden. Dafür ging das Projekt am letzten Tag bis 16 Uhr. 15 Kinder nahmen sogar schon die „Frühschicht“ in Anspruch. Sie konnten nämlich ab 8 Uhr von ihren berufstätigen Eltern auf die Baustelle gebracht und betreut werden. Offizieller Start war erst um 10 Uhr.