„Wir demonstrieren, auf allen vieren, Kinder haben Rechte auf der ganzen Welt!“: Mit diesem Schlachtruf sind am Dienstag Kinder aus der Kindertagesstätte St. Pius in Hambach auf die Straße gegangen, um sich für Kinderrechte stark zu machen. Anlass war ein Aktionstag zum Thema Freiheit der Stiftung Kinder forschen, die auch die Kita St. Pius zertifiziert hat.

„Wir gehören zur Kirche, zu Neustadt, zu Deutschland, und zu Europa“, rief Kita-Leiterin Stefanie Ouazéne vor dem Start in Erinnerung. Begleitet von Kräften der Polizei und des Kommunalen Vollzugsdiensts zogen die Kleinen mit Warnwesten, selbst gebastelten Schildern, Rasseln und Trillerpfeifen durch die Weinstraße und forderten Beteiligung, Schutz und Förderung für sich ein.

St. Pius habe bereits eine Kita-Verfassung sowie eine Gruppe in geheimer Wahl gewählter „Kinderrechtler“, die in der Kita mitbestimmen dürften, erklärt Ouazéne. So seien auf deren Wunsch hin etwa weitere Spielpferdchen angeschafft und die Matschhosen-Pflicht abgeschafft worden. „Kinder haben eine Meinung und können sie kundtun, das wollen wir sichtbar machen und sie von Beginn an beteiligen“, so die Kita-Leiterin. Das ermögliche ihnen eigene Lernerfahrung und sei der erste Schritt zu mündigen Bürgern.

Festgehalten wurde die Demonstration von Theater- und Filmpädagoge Dennis Rehner, der im Zuge des Landesprogramms „Jedem Kind seine Kunst“ einen Film produziert. Die Geschichte dreht sich laut Rehner darum, dass Kinder aufstehen, wenn sie nicht zufrieden sind mit dem, was Erwachsene machen. Es werden demnach bereits Möglichkeiten gesucht, den Film öffentlich zu zeigen.