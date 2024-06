Schon die Kleinsten wissen, was sie wollen – und testen dabei gerne mal Grenzen aus.

Kinder sind schon faszinierende Wesen. Gerade erst haben sie gelernt zu laufen, da beginnt bei einigen schon die sogenannte Autonomiephase, in der sie plötzlich eigene Entscheidungen treffen wollen und dabei ihre Persönlichkeit entwickeln. Im Volksmund wird die Zeit zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr auch Trotzphase genannt, weil Kinder sich in dem Alter häufig gegen ihre Eltern auflehnen, Wutanfällen freien Lauf lassen und vor allem ein Wort kennen: NEIN.

Uff. Für Eltern ist diese Entwicklungsphase oft nervenzehrend, schließlich fehlen im eng getakteten Alltag zwischen beruflichen und häuslichen Verpflichtungen meist Zeit und Geduld, um sich auf das Tempo und die Sonderwünsche des Nachwuchses einzulassen. Dabei wissen Kinder schon in jungen Jahren ziemlich genau, was sie sich wünschen, und können das auch äußern, wenn man sie denn lässt.

Nieder mit den Matschhosen!

In der katholischen Kita St. Pius in Hambach wollen die Erwachsenen nicht nur ab und an zuhören, sondern die Kinder dazu ermutigen, ihre Meinung kundzutun und dafür einzustehen. Deshalb gibt es zum Beispiel eine Kita-Verfassung sowie ein Kindergremium aus in geheimer Wahl gewählten „Kinderrechtlern“, die den Alltag und das Umfeld ihrer Kita aktiv mitbestimmen dürfen. So wurde laut Kita-Leiterin Stefanie Ouazéne zum Beispiel über dieses Kindergremium die Pflicht abgeschafft, beim Spielen draußen im Sandkasten Matschhosen zu tragen. Der Kompromiss: Mit dreckigem Popo dürfen die Kinder drinnen nicht mehr in den gemütlichen Ecken Platz nehmen. Sie dürfen Regeln mitgestalten und übernehmen damit erste Verantwortung für ihr Tun.

Sie haben bereits kennengelernt, dass sie sich zwar laut, aber friedlich versammeln können, um ihre Anliegen nach dem Demonstrationsrecht vorzubringen: Mit Schildern, Trillerpfeifen und Rasseln zogen die Kinder durch Hambach, um Beteiligung, Schutz und Förderung für sich einzufordern. Das sind Dinge, die sie auch mit drei, vier oder fünf Jahren begreifen – vor allem, wenn sie fehlen, etwa weil Personalengpässe oder fehlende Räume Kitas in Not bringen.

Kinder bleiben Kinder

Bei allem Ernst bleiben Kinder aber Kinder. So passten zwei Mädchen den bei der Demo skandierten Text kurzerhand an: „... Schule ist ’ne Schweinerei, lasst endlich die Kinder frei!“ Die beiden kringelten sich vor Lachen bei den überraschten Reaktionen ihrer Erzieherinnen, als sie ihre Version präsentierten. Starke, selbstbewusste Kinder haben eben ihren eigenen Kopf.