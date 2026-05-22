Eine Neustadter Viertklässlerin wird nicht auf ihr Wunschgymnasium wechseln können. Der Vater ist schockiert, was ihn ein Widerspruch gegen die Entscheidung kosten könnte.

Der Schritt von der vierten Klasse in eine weiterführende Schule ist in der Schullaufbahn vieler Kinder ein ganz wichtiger. Und oft nicht ganz einfach, gilt es doch von der in vielen Fällen kleineren Grundschule Abschied zu nehmen – und von so manchem Freund. So geht es auch einer jungen Neustadterin, wie ihr Vater erzählt. Es sei von vornherein klar gewesen, dass sie sich von ihrer besten Freundin würde trennen müssen. Da sollte sie dann wenigstens an das Gymnasium ihrer Wahl kommen. Und das sei ganz klar das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) gewesen. Die Bläserklasse hätte sehr gut zu ihr gepasst, auch das bilinguale Konzept habe ihr sehr gut gefallen, erklärt ihr Vater.

Doch dann die Enttäuschung: Per E-Mail sei eine allgemein gehaltene Absage gekommen, die Tochter wurde auf dem KKG nicht genommen. Das wollte der Vater nicht einfach akzeptieren, er rief in der Schule an. Schulleiter Stefan Vogt habe ihm erklärt, dass bei den Kriterien zur Aufnahme an erster Stelle Geschwisterkinder und an zweiter Stelle die angegebenen Freunde seien. Dadurch seien schon 102 von 112 zur Verfügung stehenden Plätzen vergeben gewesen. Die restlichen zehn Plätze seien in Absprache mit den Schulleitern der anderen beiden Gymnasien vergeben worden.

162 Anmeldungen auf 112 Plätze

Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt Vogt mit, dass für das Schuljahr 2026/27 aus räumlichen Gründen nur vier Klassen mit insgesamt 112 Schülerinnen und Schülern gebildet werden können. Dem standen 162 Anmeldungen gegenüber (darunter 44 Bewerbungen auf 28 Plätze in der Bläserklasse). Aus diesem Grund seien die Schulleiter der drei Neustadter Gymnasien Anfang März zusammengekommen, „um nach pädagogischen Kriterien die bestmögliche Verteilung der Bewerberinnen und Bewerber auf die Neustadter Schulen vorzunehmen“. Kriterien seien hierbei die Zuweisung von Geschwisterkindern ans Käthe, die Zumutbarkeit des Schulwegs sowie Wünsche auf bestehende Freundeskreise gewesen.

Der Vater des Mädchens hält diese Kriterien indes für ungerecht, weswegen er Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegte. Dem gab Vogt nicht statt. Daher wollten die Eltern den Bescheid durch die Aufsichtsbehörde, die ADD, prüfen lassen. Dafür müsse er mit Kosten zwischen 20 und 1000 Euro rechnen, habe eine Mitarbeiterin der Behörde ihm mitgeteilt, berichtet der Vater. Denn der Satz pro angefangenen 15 Minuten betrage 20,68 Euro, und man könne vorab nicht abschätzen, wie lange dafür benötigt werde.

Wenige Widersprüche erfolgreich

Das bestätigt die ADD auf Anfrage. Die Stundensätze richteten sich am Bearbeiter aus – Jurist, Sachbearbeiter, Zuarbeit – sowie am Umfang, Schwierigkeit, Rechercheaufwand. Hier könnten im Vorfeld keine allgemein gültigen Aussagen getroffen werden, da sich die Bearbeitung immer an den Gegebenheiten des Einzelfalls ausrichte. „Somit läuft das Verfahren ähnlich dem in privaten Anwaltskanzleien, auch wenn dort gänzlich andere Stundensätze und Streitwerte aufgerufen werden“, teilt ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol mit.

Auch wenn die ADD keine Statistik über die Widersprüche führe, könne sie sagen, dass diese nur in den wenigsten Fällen für die Antragssteller positiv ausgingen, so Dziendziol. In diesem Jahr habe es im Bereich des Schulaufsichtsbezirks Neustadt, der im Wesentlichen die Pfalz und Rheinhessen umfasst, Widersprüche im moderaten zweistelligen Bereich gegeben (ohne Integrierte Gesamtschulen), am Käthe seien es drei gewesen.

Der Vater der besagten Viertklässlerin sagt, sie hätten ihren Widerspruch zurückgezogen, da unklar gewesen sei, welche Kosten auf sie zugekommen wären. Gleichwohl hält er ein anderes Verfahren für fairer: „Eine gerechte Vergabe der Plätze wäre gewesen, alle Namen in einem Lostopf und vor den Eltern öffentlich auszulosen.“ Er kritisiert auch die Stadt, dass diese als Schulträger nicht dafür sorge, dass Schüler aus Neustadt bei der Auswahl bevorzugt würden. Von der Stadtverwaltung heißt es dazu, dass ihr wichtig sei, „dass jedes Neustadter Kind auch an einem Gymnasium in Neustadt aufgenommen wird. Eine generelle Schlechterstellung von Kindern aus umliegenden Landkreisen wäre nicht gesetzeskonform.“