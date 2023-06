Das Geschäft Hörgeräte Kind zieht innerhalb der Neustadter Innenstadt um und eröffnet am Freitag am neuen Standort Hauptstraße 55. Mit dem Umzug wird auch das Angebot erweitert.

Bisher war Kind mit seinem Hörakustik-Angebot in der Schütt zu finden. Ab Freitag ist das Geschäft Teil der Fußgängerzone. Wie das Unternehmen mitteilt, werden weiterhin Hörgeräte angeboten. Außerdem komme der Bereich Augenoptik hinzu, sodass in dem Laden auch Brillen angeboten werden. Damit endet für die Neustadter Innenstadt ein längerer Leerstand. Denn vor dem Kind-Umzug war das Gebäude in der Hauptstraße vom Schuhhändler Dielmann genutzt worden. Die Filiale wurde Ende 2020 geschlossen. Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass das Wohn- und Geschäftshaus verkauft worden ist. Vom Makler hieß es damals, dass wie zu Dielmann-Zeiten Erdgeschoss und erstes Obergeschoss als Geschäftsflächen genutzt werden sollen. Im zweiten Obergeschoss soll es weiterhin eine Wohnung geben.

Offen ist, was aus den bisher von Kind genutzten Räumen in der Schütt wird. RHEINPFALZ-Fragen dazu sowie zur Investition in der Hauptstraße und zur Mitarbeiterzahl hat das Unternehmen nicht beantwortet.