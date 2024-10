Nur glückliche Umstände verhinderten, dass ein Kind auf dem Fußgängerüberweg in der Wiesenstraße angefahren wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 10. Oktober, gegen 7.45 Uhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Angaben der Zeugen befuhr ein SUV der Marke Volkswagen die Wiesenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte am Zebrastreifen zwei bereits wartende Autos. Dabei übersah der Fahrer das Kind, das sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand. Zum Glück kam es nicht zu einem Unfall. Der SUV-Fahrer machte sich aus dem Staub. Zeugen, insbesondere die beiden Autofahrer, die am Fußgängerüberweg hielten, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.